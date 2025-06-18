Ижевск. Удмуртия. В Республиканской офтальмологической клинической больнице Удмуртии стартовал ремонт операционного блока стационара. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

В ходе ремонта планируется полностью заменить электропроводку и смонтировать современное освещение. Также в ходе работ должны заменить отделку стен, пола и потолка на специальные материалы с антибактериальным покрытием, устойчивым к влажной уборке. Сейчас на объекте идут демонтажные работы. В целом ремонт рассчитан на три месяца.

«В нашем оперблоке ежегодно проводится более 6,6 тысяч операций — как экстренных, так и плановых. Поэтому очень важно, чтобы он соответствовал самым современным медицинским стандартам и отвечал всем требованиям безопасности и комфорта и для пациентов, и для сотрудников. Проводимое обновление позволит повысить эффективность работы операционных», — рассказал главный врач РОКБ Александр Сорокин.

На время ремонта больница будет работать в стандартном режиме — операционные залы временно перенесли на другой этаж.