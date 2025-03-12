Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» планирует существенно увеличить производство управляемых барражирующих боеприпасов «КУБ». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«КУБы» хорошо зарекомендовали себя в ходе проведения спецоперации. Они могут применяться в любое время суток даже при сильном ветре, а система связи позволяет управлять беспилотником в течение всего полёта.

«Управляемые барражирующие боеприпасы «КУБ» предназначены для поражения одиночных и групповых объектов бронетехники в тактической глубине противника», – говорится в сообщении.

В пресс-службе напоминают, что в 2024 году объёмы производства барражирующих боеприпасов увеличились в десять раз, а также были заключены первые контракты на экспорт «КУБ-Э».