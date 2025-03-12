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«Калашников» собирается нарастить производство «КУБов» в 2025 году

14:51, 12 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
«Калашников» собирается нарастить производство «КУБов» в 2025 году
14:51, 12 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
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#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»\n#беспилотник\n#дрон\n#СВО
Источник фото: пресс-служба Концерн «Калашников»
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Барражирующий боеприпас хорошо зарекомендовал себя на СВО.

Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» планирует существенно увеличить производство управляемых барражирующих боеприпасов «КУБ». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«КУБы» хорошо зарекомендовали себя в ходе проведения спецоперации. Они могут применяться в любое время суток даже при сильном ветре, а система связи позволяет управлять беспилотником в течение всего полёта.

«Управляемые барражирующие боеприпасы «КУБ» предназначены для поражения одиночных и групповых объектов бронетехники в тактической глубине противника», – говорится в сообщении.

В пресс-службе напоминают, что в 2024 году объёмы производства барражирующих боеприпасов увеличились в десять раз, а также были заключены первые контракты на экспорт «КУБ-Э».

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14:51, 12 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
100
0
#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»\n#беспилотник\n#дрон\n#СВО