Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид Тёплое место Лонгрид

В Удмуртии начали проверку после обрушения тента на ледовом катке в Каракулино

09:40, 23 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии начали проверку после обрушения тента на ледовом катке в Каракулино
09:40, 23 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
514
0
#Каракулино\n#Удмуртия\n#происшествия\n#проверка
Фото: администрация Каракулинского района
514
0

Будет дана оценка действиям руководства компании, которая построила объект.

Каракулино. Удмуртия. После падения тента на крытом ледовом катке в Каракулино следователи начали проверку. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии. 

Установлено, что тент и металлический каркас крытого ледового катка на улице Каманина в селе Каракулино обрушились вечером 19 января. В результате инцидента никто не пострадал. 

Обстоятельства произошедшего выясняются. По статье 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») следователи оценят действия руководства коммерческой организации, которая возводила каток.  

09:40, 23 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
514
0
#Каракулино\n#Удмуртия\n#происшествия\n#проверка