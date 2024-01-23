В Удмуртии начали проверку после обрушения тента на ледовом катке в Каракулино

Каракулино. Удмуртия. После падения тента на крытом ледовом катке в Каракулино следователи начали проверку. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Установлено, что тент и металлический каркас крытого ледового катка на улице Каманина в селе Каракулино обрушились вечером 19 января. В результате инцидента никто не пострадал.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По статье 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») следователи оценят действия руководства коммерческой организации, которая возводила каток.