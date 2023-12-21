Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом под Ижевском

Завьялово. Удмуртия. Прокуратура Завьяловского проводит проверку по факту дорожной аварии с участием пассажирского автобуса и «КАМАЗа». Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Авария произошла 21 декабря около 06:10 в Завьяловском район. Пассажирский автобус «МАН» врезался в стоящий «КАМАЗ», водитель которого решал проблему с поломкой машины.

В автобусе находилось 16 человек. Есть один пострадавший — 8-летний ребёнок.

Прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего.