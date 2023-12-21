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Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом под Ижевском

14:18, 21 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом под Ижевском
14:18, 21 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
108
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#ДТП\n#проверка
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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Автобус врезался в припаркованный «КАМАЗ».

Завьялово. Удмуртия. Прокуратура Завьяловского проводит проверку по факту дорожной аварии с участием пассажирского автобуса и «КАМАЗа». Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Авария произошла 21 декабря около 06:10 в Завьяловском район. Пассажирский автобус «МАН» врезался в стоящий «КАМАЗ», водитель которого решал проблему с поломкой машины.

В автобусе находилось 16 человек. Есть один пострадавший — 8-летний ребёнок.

Прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего.

14:18, 21 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
108
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#ДТП\n#проверка