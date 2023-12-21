Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом под Ижевском

Автобус врезался в припаркованный «КАМАЗ».
Завьялово. Удмуртия. Прокуратура Завьяловского проводит проверку по факту дорожной аварии с участием пассажирского автобуса и «КАМАЗа». Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
Авария произошла 21 декабря около 06:10 в Завьяловском район. Пассажирский автобус «МАН» врезался в стоящий «КАМАЗ», водитель которого решал проблему с поломкой машины.
В автобусе находилось 16 человек. Есть один пострадавший — 8-летний ребёнок.
Прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего.