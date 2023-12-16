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Краснодарский аэропорт успешно прошел проверку тестовым рейсом

17:30, 16 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Краснодарский аэропорт успешно прошел проверку тестовым рейсом
17:30, 16 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
15
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#Краснодар\n#аэропорт\n#проверка
Фото: unsplash.com (Anete Lūsiņa)
15
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В симуляции работы учреждения помогли студенты профильных колледжей.

Краснодар. Краснодарский край. В Краснодаре аэропорт Пашковский 15 декабря успешно прошел проверку тестовым рейсом. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Life». 

Технический рейс провели, чтобы проверить готовность систем и оборудования воздушной гавани. В мероприятии участвовала авиакомпания «Азимут» и студенты профильных колледжей. Учащиеся симулировали полноценную работу аэропорта. Они прошли регистрацию, посадку, паспортный контроль.

В результате органы по надзору присвоили аэропорту оценку «отлично». В настоящий момент сотрудники учреждения ожидают приказа Росавиации о возобновлении работы и полетов гражданских лайнеров. 

17:30, 16 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
15
0
#Краснодар\n#аэропорт\n#проверка