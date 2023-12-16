Краснодарский аэропорт успешно прошел проверку тестовым рейсом

Краснодар. Краснодарский край. В Краснодаре аэропорт Пашковский 15 декабря успешно прошел проверку тестовым рейсом. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Life».

Технический рейс провели, чтобы проверить готовность систем и оборудования воздушной гавани. В мероприятии участвовала авиакомпания «Азимут» и студенты профильных колледжей. Учащиеся симулировали полноценную работу аэропорта. Они прошли регистрацию, посадку, паспортный контроль.

В результате органы по надзору присвоили аэропорту оценку «отлично». В настоящий момент сотрудники учреждения ожидают приказа Росавиации о возобновлении работы и полетов гражданских лайнеров.