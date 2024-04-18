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Специалисты Национального института качества проверили Перинатальный центр 1 РКБ Удмуртии

16:45, 18 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Специалисты Национального института качества проверили Перинатальный центр 1 РКБ Удмуртии
16:45, 18 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
166
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#1 РКБ\n#проверка
Фото: 1 РКБ Удмуртии
166
0

Они отметили, что учреждение достойно прошло инспекцию.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сотрудники Национального института качества Росздравнадзора проверили работу Перинатального центра 1 РКБ. Об этом сообщается в группе первой республиканской клинической больницы Минздрава Удмуртии в соцсети «ВКонтакте». 

В регион приехали: руководитель Перинатального центра горбольницы №67 им. Л. А. Ворохобова Москвы Сергей Мартиросян, главный специалист Национального института качества Елена Волохова и заведующая эпидемиологическим отделением Детской РКБ Республики Татарстан Эльвира Цибульская. 

Они проверили качество и безопасность деятельности Перинатального центра 1 РКБ Удмуртии. 

В результате эксперты заявили, что центр достойно прошёл проверку. Позднее они дадут рекомендации и предложения по совершенствованию работы отделений учреждения. 

16:45, 18 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
166
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#1 РКБ\n#проверка