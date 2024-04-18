Специалисты Национального института качества проверили Перинатальный центр 1 РКБ Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сотрудники Национального института качества Росздравнадзора проверили работу Перинатального центра 1 РКБ. Об этом сообщается в группе первой республиканской клинической больницы Минздрава Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

В регион приехали: руководитель Перинатального центра горбольницы №67 им. Л. А. Ворохобова Москвы Сергей Мартиросян, главный специалист Национального института качества Елена Волохова и заведующая эпидемиологическим отделением Детской РКБ Республики Татарстан Эльвира Цибульская.

Они проверили качество и безопасность деятельности Перинатального центра 1 РКБ Удмуртии.

В результате эксперты заявили, что центр достойно прошёл проверку. Позднее они дадут рекомендации и предложения по совершенствованию работы отделений учреждения.