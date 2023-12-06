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Жителей Удмуртии предупредили об опасных для домашних животных новогодних украшениях

15:40, 06 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Жителей Удмуртии предупредили об опасных для домашних животных новогодних украшениях
15:40, 06 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
129
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#Удмуртия\n#животные\n#украшения\n#опасность\n#Новый год
Фото: elements.envato.com (olgar23)
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0

Опасность в себе таят иголки ёлок, мишура, гирлянды, искусственный снег.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии рассказали, какие новогодние украшения могут быть опасны для их домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии. 

Ветеринары отмечают, что большие ёлки домашние любимцы могут уронить на себя, в результате чего получат травмы. А если они решат погрызть веточки, то острые иголки могут также травмировать животное, вызвать аллергию или закупорить желудочно-кишечный тракт. 

Чтобы избежать несчастных случаев, хозяевам советуют покупать небольшие искусственные елки, которые можно поставить на стол. Если хочется живое дерево, то его можно опрыскать смесью аромамасел с ярким цитрусовым запахом, который отпугнёт питомца.

Также для животных опасны мишура и дождик, которые привлекательны своим блеском и шуршанием. Особенно эти украшения вредят кошкам, так как щетинки на их языке не позволяют выплюнуть кусочки мишуры и они попадают в кишечник.

В результате украшение может передавить корень языка животного, порезать пищевод и кишечник, образовать непроходимость кишечника, вызвать перитонит и привести к смерти.

Таким образом, владельцам домашних животных лучше не украшать свой дом мишурой и дождиком. Отмечается, что если в заднем проходе своего любимца люди увидят висящий кусочек яркой фольги, то нужно сразу обращаться к ветеринару, а не вытаскивать его самостоятельно.

Также опасную роль играют гирлянды. Некоторые домашние животные могут погрызть провода, в результате чего получат удар током или проглотят какую-либо мелкую деталь. Помимо этого, животное может просто запутаться в гирлянде.

Чтобы обезопасить своего любимца, гирлянды лучше всего расположить вдоль ствола елочки и закрепить. 

Помимо этого, жителям Удмуртии не рекомендуют использовать искусственный снег, так как он токсичен для животных.

Ветеринары отмечают, что, соблюдая эти советы, получится избежать неприятных ситуаций в новогодние праздники.  

15:40, 06 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
129
0
#Удмуртия\n#животные\n#украшения\n#опасность\n#Новый год