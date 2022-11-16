Вручение бизнес-премий в Удмуртии и заявка Трампа на выборы президента США: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Теплее за окном будет не скоро, в связи с этим настраиваемся функционировать в зимних условиях. Однако ленты новостных агентств не остывают, поэтому приступим.

Золотой домкрат снова в деле

В Удмуртии наградят лучших предпринимателей года. 16 ноября в Ижевске в рамках предпринимательского форума «Сделано в Удмуртии» состоится финал регионального этапа Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Победителей наградят в 7 номинациях. Жюри конкурса выберет лучшие проекты в сфере промышленности, сельского хозяйства, социальной работы и других отраслях. Вместе с дипломами и призами победители получат символическую статуэтку «Золотой домкрат».

Герои города

Звание «Почетный гражданин города Ижевска» планируют присваивать ежегодно трем жителям столицы, а в юбилейный для города год — пятерым. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, новая редакция Положения о Почетном гражданине города Ижевска получила одобрение депутатов городской Думы на заседаниях постоянных комиссий.

Напомним, это высокое звание присваивается людям, внесшим значительный вклад в экономическое, социальное и культурное развитие города. Окончательное решение по данному вопросу депутаты намерены принять 17 ноября на очередной сессии муниципального парламента.

Природа берет свое

Ряд российских регионов ждет сильное похолодание. Об этом пишет канал РЕН ТВ со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По-настоящему январские морозы прогнозируются с 16 ноября в Калининградской, Курганской, Челябинской, Омской областях, в республиках Коми и Якутия, а также в Камчатском и Хабаровском краях. Температура воздуха там будет ниже нормы на 10-16 градусов. Так, например, в Свердловской и Тюменской областях резко похолодает до -29.

Такое явление синоптики называют крайне опасным: настолько значительные перепады на протяжении нескольких дней могут создать трудности для энергетиков и других коммунальных служб.

Реванш Трампа

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп подал документы, которые подтверждают, что он выдвигает свою кандидатуру на участие в выборах президента США в 2024 году. Как пишет «Интерфакс», об этом проинформировал телеканал CNN.

«Документы Трампа поступили в Федеральный избирательный комитет», — говорится в сообщении. Позднее Трамп лично подтвердил, что выдвигает свою кандидатуру на выборы 2024 года.

«Сегодня я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов», — заявил бывший президент, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

CNN отмечает, что «стремление Трампа вернуться в Овальный кабинет может столкнуться с неисчислимыми препятствиями в ближайшие месяцы». В частности, миллиардеру пеняют за неудачи на промежуточных выборах, где республиканцам не удалось получить большинство в Сенате.