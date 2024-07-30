При подавлении беспорядков в Венесуэле пострадали более 20 военных

Каракас. Венесуэла. После президентских выборов в Венесуэле вспыхнули массовые беспорядки. В столкновениях с митингующими ранения получили 23 военнослужащих, пишет «Российская газета» со ссылкой на слова министра обороны страны Владимира Падрино Лопеса.

В соцсети глава ведомства добавил, что у некоторых пострадавших диагностированы огнестрельные раны. Им оказана необходимая медицинская помощь. Министр призвал политиков и население к спокойствию.

Напомним, в воскресенье 28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Победу на них с результатом более 51% одержал действующий лидер Николас Мадуро. Его основной конкурент Эдмундо Гонсалес набрал 44% голосов.

Мадуро поздравили президент Кубы и российский посол в Венесуэле. В то же время ряд государств Латинской Америки отказались признавать итоги выборов. В ряде городов страны начались акции протеста и столкновения с полицией. В связи с этим венесуэльские власти объявили об отзыве своих дипломатов из Аргентины, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Панамы, Перу, Уругвая и Чили. В ряде городов страны начались акции протеста и столкновения с полицией. Митингующие применяли «коктейли Молотова», а в городе Ла-Гуайра манифестанты снесли статую предшественника Николаса Мадуро, экс-президента Уго Чавеса.