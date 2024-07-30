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При подавлении беспорядков в Венесуэле пострадали более 20 военных

10:04, 30 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
При подавлении беспорядков в Венесуэле пострадали более 20 военных
10:04, 30 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
18
0
#Венесуэла\n#выборы\n#политика\n#власть\n#митинги\n#акции протеста\n#полиция\n#военные\n#пострадавшие\n#беспорядки
Фото: pxhere.com
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У многих обнаружены огнестрельные ранения.

Каракас. Венесуэла. После президентских выборов в Венесуэле вспыхнули массовые беспорядки. В столкновениях с митингующими ранения получили 23 военнослужащих, пишет «Российская газета» со ссылкой на слова министра обороны страны Владимира Падрино Лопеса.

В соцсети глава ведомства добавил, что у некоторых пострадавших диагностированы огнестрельные раны. Им оказана необходимая медицинская помощь. Министр призвал политиков и население к спокойствию.

Напомним, в воскресенье 28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Победу на них с результатом более 51% одержал действующий лидер Николас Мадуро. Его основной конкурент Эдмундо Гонсалес набрал 44% голосов.

Мадуро поздравили президент Кубы и российский посол в Венесуэле. В то же время ряд государств Латинской Америки отказались признавать итоги выборов. В ряде городов страны начались акции протеста и столкновения с полицией. В связи с этим венесуэльские власти объявили об отзыве своих дипломатов из Аргентины, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Панамы, Перу, Уругвая и Чили. В ряде городов страны начались акции протеста и столкновения с полицией. Митингующие применяли «коктейли Молотова», а в городе Ла-Гуайра манифестанты снесли статую предшественника Николаса Мадуро, экс-президента Уго Чавеса. 

10:04, 30 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
18
0
#Венесуэла\n#выборы\n#политика\n#власть\n#митинги\n#акции протеста\n#полиция\n#военные\n#пострадавшие\n#беспорядки