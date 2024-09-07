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Дополнительные выборы депутатов начались в Удмуртии

09:10, 07 сентября, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
Дополнительные выборы депутатов начались в Удмуртии
09:10, 07 сентября, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
121
0
#Удмуртия\n#выборы\n#депутаты\n#Избирательная комиссия Удмуртии
Фото: vk.com/ik_udm
121
0

7 и 8 сентября избирательные участки будут работать в Можге и шести районах.

Можга. Удмуртия. В 8 утра субботы, 7 сентября, в Удмуртии открылись избирательные участки, свою работу начала 21 УИК. Об этом сообщает Избирательная комиссия республики. 

Напомним, 7 и 8 сентября пройдут дополнительные выборы депутатов представительных органов Можги, Вавожского, Игринского, Селтинского, Красногорского, Кезского и Каракулинского районов.

На выборы зарегистрированы 44 кандидата, 8 из которых в порядке самовыдвижения, остальные — от региональных отделений партий. Распределяться будут 11 мандатов.

Всего в шести районах и Можге проголосовать могут 12 642 человека. Бюллетени для избирателей изготовлены на русском и удмуртском языках. 

Напомним, что за законностью выборов следят 55 наблюдателей. Также на участках установлены камеры. 

УИКи будут работать до 20:00.

18+

09:10, 07 сентября, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
121
0
#Удмуртия\n#выборы\n#депутаты\n#Избирательная комиссия Удмуртии