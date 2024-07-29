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Николас Мадуро победил на выборах президента Венесуэлы

10:09, 29 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Николас Мадуро победил на выборах президента Венесуэлы
10:09, 29 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
47
0
#Венесуэла\n#власть\n#политика\n#президент\n#выборы
Фото: kremlin.ru
47
0

Он набрал более 51% голосов.

Каракас. Венесуэла. На выборах президента Венесуэлы победу одержал действующий глава государства Николас Мадуро. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

Голосование состоялось 28 июля. На высший пост претендовали 10 кандидатов, в том числе основной кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутиа. Возглавляющий Венесуэлу с 2013 года Николас Мадуро лидировал с результатом 51,2% голосов.

С переизбранием его уже поздравил президент Кубы Мигель Диас-Канель. Российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что победа Мадуро укрепит силу и авторитет действующего правительства, а также будет способствовать развитию отношений с Россией и другими странами. 

В то же время президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что не признает победу Николаса Мадуро. С аналогичными заявлениями выступили власти Перу, Чили и Коста-Рики.

10:09, 29 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
47
0
#Венесуэла\n#власть\n#политика\n#президент\n#выборы