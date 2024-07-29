Николас Мадуро победил на выборах президента Венесуэлы

Каракас. Венесуэла. На выборах президента Венесуэлы победу одержал действующий глава государства Николас Мадуро. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

Голосование состоялось 28 июля. На высший пост претендовали 10 кандидатов, в том числе основной кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутиа. Возглавляющий Венесуэлу с 2013 года Николас Мадуро лидировал с результатом 51,2% голосов.

С переизбранием его уже поздравил президент Кубы Мигель Диас-Канель. Российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что победа Мадуро укрепит силу и авторитет действующего правительства, а также будет способствовать развитию отношений с Россией и другими странами.

В то же время президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что не признает победу Николаса Мадуро. С аналогичными заявлениями выступили власти Перу, Чили и Коста-Рики.