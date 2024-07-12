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На дополнительные выборы в шести районах Удмуртии выдвинули 47 кандидатов

08:30, 12 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
На дополнительные выборы в шести районах Удмуртии выдвинули 47 кандидатов
08:30, 12 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#выборы\n#кандидаты
Фото: ИА «Сусанин»
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11 человек являются самовыдвиженцами.

Вавож. Удмуртия. В шести районах Удмуртии завершилось выдвижение кандидатов на дополнительные выборы. Об этом сообщает Избирательная комиссия региона. 

11 июля закончилось выдвижение кандидатов на дополнительных выборах в Вавожском, Игринском, Каракулинском, Кезском, Красногорском и Селтинском районах. В итоге выдвинуто 47 кандидатов, 11 из которых в порядке самовыдвижения. 

В Вавожском районе выдвинули 14 кандидатов, 7 из которых являются самовыдвиженцами.

9 кандидатов по двум избирательным округам выдвинуто в Игринском районе, в том числе один самовыдвиженец. 

Каракулинском районе выдвинуты 4 кандидата, а в Кезском — три. 

8 кандидатов по двум избирательным округам выдвинуты в Селтинском районе.

Пятерых кандидатов выдвинули в Красногорском районе. Из них в порядке самовыдвижения — два человека.

Кандидаты являются членами партий «ЛДПР», «Единая Россия», «КПРФ», «Справедливая Россия-Патриоты-За правду». 

Выборы в Удмуртии пройдут 7-8 сентября. 

08:30, 12 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
180
0
#Удмуртия\n#выборы\n#кандидаты