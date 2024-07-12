На дополнительные выборы в шести районах Удмуртии выдвинули 47 кандидатов

11 человек являются самовыдвиженцами.
Вавож. Удмуртия. В шести районах Удмуртии завершилось выдвижение кандидатов на дополнительные выборы. Об этом сообщает Избирательная комиссия региона.
11 июля закончилось выдвижение кандидатов на дополнительных выборах в Вавожском, Игринском, Каракулинском, Кезском, Красногорском и Селтинском районах. В итоге выдвинуто 47 кандидатов, 11 из которых в порядке самовыдвижения.
В Вавожском районе выдвинули 14 кандидатов, 7 из которых являются самовыдвиженцами.
9 кандидатов по двум избирательным округам выдвинуто в Игринском районе, в том числе один самовыдвиженец.
Каракулинском районе выдвинуты 4 кандидата, а в Кезском — три.
8 кандидатов по двум избирательным округам выдвинуты в Селтинском районе.
Пятерых кандидатов выдвинули в Красногорском районе. Из них в порядке самовыдвижения — два человека.
Кандидаты являются членами партий «ЛДПР», «Единая Россия», «КПРФ», «Справедливая Россия-Патриоты-За правду».
Выборы в Удмуртии пройдут 7-8 сентября.