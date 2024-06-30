Во Франции стартовали внеочередные выборы в парламент

Париж. Франция. Во Франции началось голосование на внеочередных выборах в нижнюю палату парламента. Об этом пишет «МИР24», ссылаясь на РИА «Новости».

Выборы пройдут в два тура — 30 июня и 7 июля. Жителям предстоит избрать 577 депутатов.

По данным французских опросов, 37% избирателей на стороне «Национального объединения», 28% — за левую коалицию «Новый народный фронт» и 20% поддерживают президентскую коалицию «Вместе».

Напомним, ранее сообщалось что в парламентских выборах примет участие экс-президент Франции Франсуа Олланд.