Двум кандидатам-самовыдвиженцам отказали в регистрации на предстоящие выборы в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Двум кандидатам-самовыдвиженцам из Можги и Игринского района отказали в регистрации на дополнительные выборы. Как сообщает Избирком Удмуртии, они не набрали достаточное количество подписей.

Ещё один самовыдвиженец из Красногорского района утратил статус кандидата, поскольку документы на регистрацию не представил.

Этап регистрации кандидатов на дополнительные выборы в 7 муниципальных образованиях республики закончен. В списке 44 человека: 11 от партии ЛДПР, 10 — от «Единой России», 8 — «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», 7 — КПРФ и 8 самовыдвиженцев.

«В этом году из 44 зарегистрированных кандидатов более 20% — студенты, 16% — руководители учреждений и организаций, 5% работают в сфере образования, 7% — пенсионеры», — рассказала председатель Избирательной комиссии Удмуртии Светлана Пальчик. Кандидаты разновозрастные — от 18 до 69 лет.

Лидирует по числу кандидатов Вавожский район — в двух округах на один мандат претендуют по пять человек.

Напомним, дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований пройдут 7 и 8 сентября (18+).