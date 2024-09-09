Результаты дополнительных выборов огласили в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Избирательная комиссия Удмуртии подвела итоги дополнительных выборов в республике. Районных депутатов на вакантные места выбирали два дня.

По результатам голосования десять мандатов депутатов на дополнительных выборах получили кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия»:

- Вавожский район, округ № 1 — Бушков Е. М. — 53,45%;

- Вавожский район, округ № 3 — Лесников А. Р. — 61,95%;

- Игринский район, округ № 10 — Чураков О. Н. — 80,33%;

- Игринский район, округ № 3 — Гереев С. Н. — 87,04%;

- Каракулинский район, округ № 5 — Щепин М. А. — 90,98%;

- Кезский район, округ № 18 — Антонов А. В. — 91,28%;

- Красногорский район, округ № 2 — Конышева М. В. — 81,06%;

- Можга, округ № 10 — Усимова Г. Т. — 77,14%.

- Селтинский район, округ № 2 — Штумф Ф. С. — 92,81%;

- Селтинский район, округ № 3 — Бибанаева Л. А. — 91,67%;

Один депутатский мандат получил кандидат в Вавожском районе, выдвинутый в порядке самовыдвижения:

- округ № 14 — Абашев Т. Г. — 74,65%.