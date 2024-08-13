Для проведения дополнительных выборов в Удмуртии изготовят почти 10 тысяч избирательных бюллетеней

Ижевск. Удмуртия. На дополнительные выборы территориальные комиссии Удмуртии изготовят 9750 избирательных бюллетеней. Об этом сообщает Избирком Удмуртии.

Форма и текст бюллетеней уже утверждены. Напомним, что они будут напечатаны на русском и удмуртском языках. На участках избиратели получат по одному бланку, где будут указаны все 44 кандидата и сведения по ним.

С начала изготовления избирательных бюллетеней за их сохранностью будут следить сотрудники полиции. Бланки передадут в избирательные комиссии 5 сентября.

Напомним, что дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований пройдут 7 и 8 сентября.

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