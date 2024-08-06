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Камала Харрис стала официальным кандидатом в президенты США от демократов

17:59, 06 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Камала Харрис стала официальным кандидатом в президенты США от демократов
17:59, 06 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#США\n#власть\n#политика\n#партии\n#Джо Байден\n#Дональд Трамп\n#президент\n#выборы
Фото: pxhere.com
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Партия провела интернет-голосование по данному вопросу.

Вашингтон. США. Официальным кандидатом в президенты от Демократической партии США выдвинута Камала Харрис. Об этом сообщает «МИР 24» со ссылкой на New York Times.

Планировалось, что кандидата выберут на съезде партии в Чикаго 19 августа. Однако в итоге было решено сделать это раньше путем интернет-голосования, чтобы успеть сдать документы на включение кандидата в бюллетени в Огайо.

О своих планах занять высший пост в государстве Камала Харрис объявила в конце июля, когда от второго срока отказался прежний кандидат от демократов, действующий президент Джо Байден. Он заявил о поддержке кандидатуры вице-президента.

Камала Харрис была в прошлом генеральным прокурором Калифорнии и сенатором от этого штата. С января 2021 года – вице-президент США. В ноябре того же года в связи с нахождением Джо Байдена под наркозом временно исполняла полномочия главы государства.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября 2024 года. Кандидатом от Республиканской партии выдвинут экс-президент Дональд Трамп.

17:59, 06 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
16
0
#США\n#власть\n#политика\n#партии\n#Джо Байден\n#Дональд Трамп\n#президент\n#выборы