На помощь пострадавшим при покушении на Трампа собрали уже больше миллиона долларов

Батлер. США. Для пострадавших во время стрельбы на митинге Дональда Трампа собрано уже более 1 млн долларов США (около 88 млн рублей). Деньги перевели почти 15 тыс. неравнодушных людей, передает «МИР 24».

Сообщается, что один благотворитель пожертвовал сразу 50 тыс. долларов, это самое крупное разовое поступление.

Напомним, 14 июля на предвыборном митинге в городе Батлер штата Пенсильвания произошло покушение на Дональда Трампа. Экс-президент США был легко ранен в ухо. Погиб один из зрителей, ранения получили двое. Злоумышленника ликвидировали сотрудники спецслужб. Сообщается, что стрельбу устроил 20-летний Томас Мэтью Крукс.