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На помощь пострадавшим при покушении на Трампа собрали уже больше миллиона долларов

11:02, 15 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
На помощь пострадавшим при покушении на Трампа собрали уже больше миллиона долларов
11:02, 15 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
39
0
#США\n#Дональд Трамп\n#выборы\n#митинг\n#политика\n#стрельба\n#пострадавшие\n#благотворительность\n#покушение
Фото: pxhere.com
39
0

В экс-президента США стреляли 14 июля.

Батлер. США. Для пострадавших во время стрельбы на митинге Дональда Трампа собрано уже более 1 млн долларов США (около 88 млн рублей). Деньги перевели почти 15 тыс. неравнодушных людей, передает «МИР 24».

Сообщается, что один благотворитель пожертвовал сразу 50 тыс. долларов, это самое крупное разовое поступление.

Напомним, 14 июля на предвыборном митинге в городе Батлер штата Пенсильвания произошло покушение на Дональда Трампа. Экс-президент США был легко ранен в ухо. Погиб один из зрителей, ранения получили двое. Злоумышленника ликвидировали сотрудники спецслужб. Сообщается, что стрельбу устроил 20-летний Томас Мэтью Крукс.

11:02, 15 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
39
0
#США\n#Дональд Трамп\n#выборы\n#митинг\n#политика\n#стрельба\n#пострадавшие\n#благотворительность\n#покушение