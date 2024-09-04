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За ходом голосования во время дополнительных выборов в Удмуртии будут следить 55 наблюдателей

17:55, 04 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
За ходом голосования во время дополнительных выборов в Удмуртии будут следить 55 наблюдателей
17:55, 04 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
29
0
#Удмуртия\n#выборы
Фото: unsplash.com (Bacila Vlad)
29
0

Они будут наблюдать за всеми этапами.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии определили 55 наблюдателей, которые будут следить за ходом голосования во время дополнительных выборов в семи муниципалитетах республики. Об этом сообщает Избирком Удмуртии в своем телеграм-канале. 

В числе наблюдателей 21 человек из Общественной палаты республики и 34 наблюдателя от кандидатов. Все они будут присутствовать при подсчёте голосов, установлении итогов голосования и определении результатов выборов. Благодаря наблюдателям получится обеспечить прозрачность и честность выборов.

Списки уже направлены в управление Минюста России по Удмуртской Республике для проверки на предмет отсутствия ограничений.

Напомним, что дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований пройдут 7 и 8 сентября. Они состоятся в Можге, Вавожском, Игринском, Каракулинском, Кезском, Красногорском и Селтинском районах. 

18+ 

17:55, 04 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
29
0
#Удмуртия\n#выборы