За ходом голосования во время дополнительных выборов в Удмуртии будут следить 55 наблюдателей

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии определили 55 наблюдателей, которые будут следить за ходом голосования во время дополнительных выборов в семи муниципалитетах республики. Об этом сообщает Избирком Удмуртии в своем телеграм-канале.

В числе наблюдателей 21 человек из Общественной палаты республики и 34 наблюдателя от кандидатов. Все они будут присутствовать при подсчёте голосов, установлении итогов голосования и определении результатов выборов. Благодаря наблюдателям получится обеспечить прозрачность и честность выборов.

Списки уже направлены в управление Минюста России по Удмуртской Республике для проверки на предмет отсутствия ограничений.

Напомним, что дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований пройдут 7 и 8 сентября. Они состоятся в Можге, Вавожском, Игринском, Каракулинском, Кезском, Красногорском и Селтинском районах.

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