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На дополнительных выборах в Удмуртии в первый день явка избирателей составила 21,89%

09:39, 08 сентября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
На дополнительных выборах в Удмуртии в первый день явка избирателей составила 21,89%
09:39, 08 сентября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
422
0
#выборы\n#Удмуртия\n#Избирательная комиссия Удмуртии
Фото: Избирком УР
422
0

8 сентября избирательные участки работают до 20:00.

Можга. Удмуртия.  На дополнительных выборах в Удмуртии 7 сентября средняя явка избирателей составила 21,89%. Официальные данные сообщила Избирательная комиссия Удмуртской Республики. 

7 сентября, в первый день голосования, на дополнительных выборах депутатов представительных органов в семи муниципалитетах Удмуртии средняя явка избирателей составила 21,89%.  

Самыми активными голосующими оказались жители Красногорского, Каракулинского и Селтинского районов. Там проголосовали более 35 процентов человек, обладающих избирательным правом.

В воскресенье, 8 сентября, избирательные участки продолжили работу. Сегодня голосование продлится до 20:00. 

18+

 

09:39, 08 сентября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
422
0
#выборы\n#Удмуртия\n#Избирательная комиссия Удмуртии