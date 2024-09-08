На дополнительных выборах в Удмуртии в первый день явка избирателей составила 21,89%

Можга. Удмуртия. На дополнительных выборах в Удмуртии 7 сентября средняя явка избирателей составила 21,89%. Официальные данные сообщила Избирательная комиссия Удмуртской Республики.

7 сентября, в первый день голосования, на дополнительных выборах депутатов представительных органов в семи муниципалитетах Удмуртии средняя явка избирателей составила 21,89%.

Самыми активными голосующими оказались жители Красногорского, Каракулинского и Селтинского районов. Там проголосовали более 35 процентов человек, обладающих избирательным правом.

В воскресенье, 8 сентября, избирательные участки продолжили работу. Сегодня голосование продлится до 20:00.

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