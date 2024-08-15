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Трём избирательным участкам Воткинска присвоили имена знаменитых личностей из Удмуртии

17:45, 15 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Трём избирательным участкам Воткинска присвоили имена знаменитых личностей из Удмуртии
17:45, 15 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#Избирательная комиссия Удмуртии\n#выборы\n#имена
Фото: ИА «Сусанин»
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Теперь они называются в честь Петра Чайковского, Нины Ульяненко и Бориса Смирнова.

Воткинск. Удмуртия. По инициативе местных жителей три избирательных участка Воткинска стали именными. Об этом сообщает Избирком Удмуртии. 

15 августа Избирком региона поддержал совместную инициативу территориальной избирательной комиссии, администрации и жителей Воткинска. В результате избирательному участку № 6/07 присвоили имя Петра Ильича Чайковского. Отмечается, что помещение для голосования расположено в здании Воткинской детской школы искусств №1 имени Петра Чайковского. 

Избирательный участок № 6/26 теперь носит имя Героя Советского Союза Нины Ульяненко. Он находится в школе №6 имени Нины Ульяненко. Девушка была военным лётчиком и совершила более 900 успешных боевых вылетов от берегов Волги до поверженного Берлина. 

Также Избирком присвоил имя Героя Советского Союза Бориса Смирнова избирательному участку № 6/39, находящемуся в одноименной школе №5. Старший сержант Борис Смирнов, командир орудия 1-й батареи 306-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона, получил звание Героя Советского Союза в 24 года. 

Всего в Удмуртии теперь 8 именных избирательных участков, 5 из которых расположены в Игринском районе. 

17:45, 15 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
14
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Избирательная комиссия Удмуртии\n#выборы\n#имена