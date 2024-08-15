Трём избирательным участкам Воткинска присвоили имена знаменитых личностей из Удмуртии

Воткинск. Удмуртия. По инициативе местных жителей три избирательных участка Воткинска стали именными. Об этом сообщает Избирком Удмуртии.

15 августа Избирком региона поддержал совместную инициативу территориальной избирательной комиссии, администрации и жителей Воткинска. В результате избирательному участку № 6/07 присвоили имя Петра Ильича Чайковского. Отмечается, что помещение для голосования расположено в здании Воткинской детской школы искусств №1 имени Петра Чайковского.

Избирательный участок № 6/26 теперь носит имя Героя Советского Союза Нины Ульяненко. Он находится в школе №6 имени Нины Ульяненко. Девушка была военным лётчиком и совершила более 900 успешных боевых вылетов от берегов Волги до поверженного Берлина.

Также Избирком присвоил имя Героя Советского Союза Бориса Смирнова избирательному участку № 6/39, находящемуся в одноименной школе №5. Старший сержант Борис Смирнов, командир орудия 1-й батареи 306-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона, получил звание Героя Советского Союза в 24 года.

Всего в Удмуртии теперь 8 именных избирательных участков, 5 из которых расположены в Игринском районе.