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Еду из ижевских кафе и ресторанов смогут заказать на станцию пассажиры поездов дальнего следования

17:25, 01 июля, 2021
Екатерина Сентемова
Еду из ижевских кафе и ресторанов смогут заказать на станцию пассажиры поездов дальнего следования
17:25, 01 июля, 2021
Екатерина Сентемова
278
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#поезда\n#РЖД\n#доставка\n#еда
Фото: pixabay.com
278
0

Такая услуга доступна только в 37 городах России.

Ижевск. Удмуртия. Во время остановки поезда на станции Ижевска путешественники могут заказать себе еду из городских кафе и ресторанов. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Удмуртии на своей странице в «ВКонтакте».

Воспользоваться новой услугой могут только пассажиры поездов дальнего следования. Заказать еду нужно до посадки в поезд, заполнив специальную форму на сайте или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Пока услуга действует только в 37 городах России.

Курьер привезет заказ во время остановки поезда прямо к вагону. Для получения еды потребуется документ удостоверяющий личность.

Отменить заказ можно на сайте РЖД не позднее чем за 2 часа до прибытия поезда на указанную станцию.

17:25, 01 июля, 2021
Екатерина Сентемова
278
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#поезда\n#РЖД\n#доставка\n#еда