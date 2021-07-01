Еду из ижевских кафе и ресторанов смогут заказать на станцию пассажиры поездов дальнего следования

Такая услуга доступна только в 37 городах России.

Ижевск. Удмуртия. Во время остановки поезда на станции Ижевска путешественники могут заказать себе еду из городских кафе и ресторанов. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Удмуртии на своей странице в «ВКонтакте».

Воспользоваться новой услугой могут только пассажиры поездов дальнего следования. Заказать еду нужно до посадки в поезд, заполнив специальную форму на сайте или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Пока услуга действует только в 37 городах России.

Курьер привезет заказ во время остановки поезда прямо к вагону. Для получения еды потребуется документ удостоверяющий личность.

Отменить заказ можно на сайте РЖД не позднее чем за 2 часа до прибытия поезда на указанную станцию.