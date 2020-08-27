Концерты, спортивные праздники и фейерверк: как в Воткинске пройдет День города

Жителей ждут сразу на нескольких площадках.

Ижевск. Удмуртия. Воткинск готовится к Дню города. Как сообщает пресс-служба местных властей, программа главного праздника обещает быть насыщенной.

Напомним, праздник состоится в субботу, 29 августа. Горожан ждут сразу на нескольких площадках.

Так, в полдень на стадионе «Знамя» стартует спортивный праздник «День физкультурника», с 16:00 в Музее истории и культуры начнут проводить авторские экскурсии. В Детской школе искусств №2 в 15:00 откроется выставка художественных работ «Выпускник-2020».

В сквере Высоцкого в 12:00 начнется IV Открытый республиканский арт-фестиваль «Открытый Микрофон», а с 17:00 до 19:00 можно будет принять участие в молодежном миксе от «Не школы барабанов»

В 11:00 в музее-усадьбе Петра Чайковского состоится открытие персональной выставки скульптора Александра Кривошеина «П. И. Чайковскому посвящается…». В это же время там стартует программа «В гости к начальнику завода».

Кроме того, в городе планируются долгожданные церемонии открытия новых объектов.

Так, гостей ждет крытый каток с искусственным льдом:

13:00-15:00 – спортивно-развлекательная программа «Мы открываем лед»;

14:00 – церемония открытия спортивного объекта «Крытый каток с искусственным льдом»;

14:30 – матчевая встреча по хоккею между командами города Воткинска и Государственного Совета Удмуртской Республики.

Откроется и парк Петра Чайковского «Времена года». С 18:00 до 21:00 там состоится презентация творческих площадок, в том числе экрана на воде. Также будет организована концертная программа.

В Парке Победы в течение дня состоится демонстрация военной боевой техники, будут работать пневматические тиры по стрельбе.

Вечерняя программа традиционно начнется в 17:00 на площади ДК «Юбилейный». В 22:00 горожан ждет праздничный фейерверк.