Салют прогремит на День города в Воткинске

Праздник отметят 29 августа.

Воткинск. Удмуртия. День города Воткинск отметит 29 августа. Об этом на своей странице Вконтакте сообщил глава Воткинска Алексей Заметаев.

В этом году праздник посвятят четырем датам: 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 85-летию Воткинска в статусе города, 100-летию государственности Удмуртии, а также 180-летию со дня рождения Петра Чайковского.

Также ко Дню города приурочат открытие катка, парка в Березовском заливе, центрального сквера и парка Победы.

Как отметил глава города, праздник состоится, если на это даст разрешение Роспотребнадзор. «Разрабатывается большая праздничная программа, при этом будем стараться организовать мероприятия на разных городских площадках, чтобы избежать скопления большого количества народа», - подчеркнул Алексей Заметаев.

Также в этот день на стадионе «Знамя» пройдет День физкультурника.

Вечером горожан ждет праздничный салют.