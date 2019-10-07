Среда и четверг станут самыми холодными днями в Удмуртии

На неделе пройдет мокрый снег.

Ижевск. Удмуртия. Похолодание начнется в Удмуртии во вторник. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Самыми холодными днями на текущей неделе станут среда и четверг. Днем в эти дни ожидается +3,+8 градусов по Цельсию. В ночь на 10 октября температура воздуха опустится до -2.

Осадки пройдут в виде дождя и мокрого снега.

Понедельник станет последним теплым днем в Удмуртии, в этот день столбики термометров поднимутся до +15,+17 градусов.

Отметим, в прошедшее воскресенье из-за прохождения фронта в регионе наблюдались температурные контрасты: в Глазове было +9, в Сарапуле +19.