Маленькой ижевчанке Ане Кривенко требуется помощь в борьбе с редкой болезнью

Девочке в ближайшее время необходимо пройти несколько курсов лечения.

Ижевск. Удмуртия. Маленькой ижевчанке Ане Кривенко требуется помощь в борьбе с редкой формой эпилепсии. Сейчас девочка находится в Германии, где ей необходимо пройти несколько курсов лечения.

«Наконец обстоятельно поговорили с доктором Бланком. Напишу тезисно. Делаем 6 курсов по 5 дней с перерывом 3-4 недели. Попутно работаем с препаратами. Развитие физическое и интеллектуальное доктору понравилось», - написал на своей странице в фейсбуке отец Ани – Евгений Кривенко.

По его словам, у семьи есть средства на второй курс лечения, однако за третий необходимо заплатить до 23 марта. Он будет стоить более 7 тыс. евро.

«Общая сумма (за все шесть курсов лечения – прим. ред.) остается прежней – 29.800 евро. До второго курса мы остаёмся здесь. Пожалуйста, помогите нам с деньгами», - написал Евгений Кривенко.

Аня заболела еще в 2013 году. У девочки обнаружили редкую болезнь – фокальную эпилепсию с электрическим статусом сна. Ижевчанке помогло экспериментальное и очень дорогое лечение в Германии. На него удалось собрать несколько миллионов рублей, однако позднее болезнь снова взяла верх.

Информация о том куда можно перевести средства для помощи размещена на странице Евгения Кривенко в фейсбуке.