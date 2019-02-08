play
pause
  • $ 66.02 ↑
  • € 74.97 ↑

Почти 30 кг потенциально опасной рыбы уничтожили в Ижевске

17:04, 08 февраля, 2019
Анна Торхова
17:04, 08 февраля, 2019
Анна Торхова
35
0
#бизнес\n#Ижевск\n#продукты\n#Удмуртия\n#рыба\n#деньги
Фото: pixabay.com
35
0

Происхождение продукции установить не удалось.

Ижевск. Удмуртия. Почти 30 кг рыбы изъяли и уничтожили у женщины, которая реализовывала продукцию на территории Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики.

Отмечается, что продавец является жительницей Самары. Рыба, которую она продавала, оказалась обезличенной, неизвестного происхождения.

Помимо этого, на продукцию не было сопроводительных документов, которые характеризуют санитарное состояние груза, эпизоотическое состояние места, где обитала рыба, её видовое происхождение.

Женщину привлекли к ответственности по статье 10.8 КоАП России («Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства»).

17:04, 08 февраля, 2019
Анна Торхова
35
0
#бизнес\n#Ижевск\n#продукты\n#Удмуртия\n#рыба\n#деньги

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Рэпер Децл умер после концерта в Ижевске

09:19, 03 февраля, 2019
5684

Следователи начали проверку по факту смерти Децла в Ижевске

3875
11:29, 03 февраля, 2019

В ГИБДД пообещали разобраться с обновленным светофором на Удмуртской - 10 лет Октября в Ижевске

2865
10:00, 02 февраля, 2019

Ближайшая ночь в Удмуртии станет одной из самых морозных

2800
12:15, 04 февраля, 2019

Не сошлись во взглядах: Алексей Воронцов покинул агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртии

2744
13:30, 06 февраля, 2019

Суслик помог марийским археологам найти клад Золотой Орды

10:20, 07 февраля, 2019
2867

Генпрокуратура озвучила три основные версии гибели группы Дятлова

1658
13:48, 01 февраля, 2019

Организаторы теракта в метро Санкт-Петербурга готовили еще один взрыв

1220
18:00, 01 февраля, 2019

Бог простит: бабушка из Белгорода отдала мошенникам 43 млн рублей за икону

1194
17:11, 01 февраля, 2019

20 детей пострадали в ДТП с автобусов в Калужской области

1097
12:26, 03 февраля, 2019

Момент прорыва дамбы в Бразилии, в результате которого погибли более 100 человек, попал на видео

11:59, 02 февраля, 2019
3346

Эксперт рассказал о состоянии автомобиля Tesla в космосе

1531
19:00, 06 февраля, 2019

Порошенко раскрыл сведения о своих доходах

1233
16:44, 02 февраля, 2019

9,5 тонны кокаина нашли на панамском судне с российским экипажем

1127
18:03, 02 февраля, 2019

В метро Вашингтона прогремел взрыв

1075
09:22, 06 февраля, 2019