Почти 30 кг потенциально опасной рыбы уничтожили в Ижевске

Происхождение продукции установить не удалось.

Ижевск. Удмуртия. Почти 30 кг рыбы изъяли и уничтожили у женщины, которая реализовывала продукцию на территории Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики.

Отмечается, что продавец является жительницей Самары. Рыба, которую она продавала, оказалась обезличенной, неизвестного происхождения.

Помимо этого, на продукцию не было сопроводительных документов, которые характеризуют санитарное состояние груза, эпизоотическое состояние места, где обитала рыба, её видовое происхождение.

Женщину привлекли к ответственности по статье 10.8 КоАП России («Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства»).