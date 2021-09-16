Величина госдолга Удмуртии с начала года снизилась более чем на 700 млн рублей

В августе регион получил от Минфина России кредит на 30,9 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Госдолг Удмуртии с начала года сократился на 771,7 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минфина Удмуртской Республики.

Государственный долг Удмуртии на 1 сентября 2021 года составил 63 млрд 470,9 млн. С начала года он сократился на 771,7 млн рублей. За месяц он сократился примерно на 219 млн рублей.

Долг включает в себя 58,64 млрд рублей кредитов из федерального бюджета — они составляют 91,5%, кредиты от банков — 406,9 млн рублей или 0,6% от долга. Также госдолг включает в себя обязательства по ценным бумагам — 5 млрд рублей или 7,9% всего долга.

В августе 2021 года Удмуртия получила от Минфина России бюджетный кредит — 30,9 млрд рублей. Средства будут направлены на выполнение обязательств республики перед коммерческими банками. Это позволит сэкономить бюджету республики на выплате процентов около 700 млн рублей в текущем году и вдвое больше в следующем.