В Ижевске прошел региональный форум по повышению финансовой грамотности

Жители города получили консультации по вопросам налогообложения и социальной поддержки.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 24 апреля прошел региональный форум по повышению финансовой грамотности «Финансовая весна». Жителей ждали 15 площадок, работающих на базе научной библиотеки УдГУ.



Участниками форума стали широкие слои населения: работающие граждане, пенсионеры, семьи с детьми студенты, ученики старших классов и молодые предприниматели.



«Мы собрались для того, чтобы обратить внимание на важность финансово просвещения и финансовой грамотности, без которой сегодня никуда. В век технологий мошенники становятся опаснее, придумывая новые схемы похищения денег. Поэтому сегодня мы послушаем лучших представителей финансового сообщества республики. Каждый сможет задать вопрос и решить свою проблему», — сказал в приветственном слове заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Анатолий Строков.



После открытия форума участники разошлись по площадкам. Любой желающий мог поучаствовать в финансовых играх, разделённых на взрослую и детскую аудитории, узнать, как правильно инвестировать, как обеспечить свою финансовую безопасность.



Участникам проводили ликбез по банковским продуктам, финансовому планированию, страхованию, микрофинансированию и другим вопросам, касающихся личных и общественных денежных потоков.



«У нас сейчас экономика рыночная, цифровая. Поэтому жителям необходимы базовые знания для правильного взаимодействия с финансовой средой. В Удмуртии проживает доверчивое население, люди часто становятся жертвами мошенников. Нам необходимо тренировать в людях навыки бдительности, что мы и сделали на этом форуме. Подобные мероприятия с открытым консультированием важны для обеспечения финансовой безопасности граждан», — сказала директор «Центра финансового просвещения» Наталья Симкина.