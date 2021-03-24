Ремонт просевшей крыши дома в поселке Машиностроителей в Ижевске обойдется бюджету в 1,8 млн рублей

Эксперты исключили аварийность здания.
Ижевск. Удмуртия. В 1,8 млн рублей обойдется ремонт просевшей кровли в поселке Машиностроителей в Ижевске. Средства выделят из резервного фонда, сообщает пресс-служба города.
Предварительной причиной обрушения назвали износ стропильной конструкции, а также нарушения, допущенные при капремонте.
В настоящее время специалисты обследовали техническое состояние чердачных перекрытий, восстановили теплоснабжение, крышу накрыли брезентом.
Согласно акту осмотра, дом не признан аварийным или предаварийным. Чердачные перекрытия ограниченно работоспособны, как и наружные стены здания, где видны трещины. Их происхождение еще предстоит высянить экспертам.
Отметим, что часть средств - 798 тыс. рублей, выделит Фонд капремонта Удмуртии. Эти средства были накоплены самими собственниками с 2014 года. Также сюда входят будущие платежи с расчетом возвратности в течение 10 лет. На эти деньги обустроят решетки кровли, уложат профнастил, установят слуховые окна, а за средства муниципалитета - деревянные несущие конструкции.
Напомним, крыша просела ночью 17 марта. 46 жильцов эвакуировали. Семьи разместились у родственников, в маневренном фонде и санатории «Ижсталь». Сейчас в границах дома продолжает действовать режим ЧС, здание охраняют сотрудники полиции.