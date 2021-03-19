5 семей, эвакуированных из дома в поселке Машиностроителей в Ижевске, решили остановиться в санатории

Одной семье, из-за питомцев, пришлось выбрать маневренный фонд.

Ижевск. Удмуртия. Жителям дома №84 в поселке Машиностроитель в Ижевске, где просела кровля, предложили временно обосноваться в санатории «Ижсталь» или маневренном фонде. Об этом сообщает пресс-служба города.

5 семей выбрали профилакторий, где включен бесплатный завтрак. 4 семьи выбрали маневренный фонд. Одним жильцам пришлось остановиться там из-за питомцев – семья держит трех кошек и двух собак, с которыми в санатории оставаться нельзя.

Еще одной даме с собачкой предложили заселиться в санаторий, а животное передать в частную гостиницу для собак, либо переехать в маневренный фонд.

Двум семьям отказали во временном жилье из-за отсутствия прописки в пострадавшем доме. У них есть прописка по другому адресу.

Остальные жильцы остановились у родственников.

Напомним, кровля на доме провалилась из-за снега. Инцидент произошел ночью 17 марта. Из дома эвакуировали 46 человек. Свою проверку начала прокуратура. Также управляющие компании обязали проверить кровли во всех старых домах города.