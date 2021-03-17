Обрушившуюся в поселке Машиностроителей Ижевска кровлю дома обследуют за два дня

Жильцов посреди ночи эвакуировали в ближайшую школу.

Ижевск. Удмуртия. В поселке Машиностроителей Ижевска в одном из домов обвалилась кровля. Как сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев, инцидент произошел в ночь на 17 марта в двухэтажном строении. Пострадавших нет.

46 жильцов оперативно эвакуировали в ближайшую школу. Большинство из них разъехались по родственникам.

По словам Бекмеметьева, тех, кто нуждается во временном пристанище, ждут в Управлении ЖКХ администрации Ижевска. Горожанам предоставят жилье из маневренного фонда. В течение дня жильцы смогут попасть в свои квартиры по паспортам в сопровождении сотрудников полиции.

Предполагается, что кровлю обследуют в течение двух дней. Ремонтировать ее будут за счет муниципального бюджета.