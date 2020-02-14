Налоговые поступления Удмуртии с 2016 года выросли в 1,5 раза

По итогам 2019 года объем налоговых поступлений в Удмуртии составил 228,3 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Объем налоговых поступлений в Удмуртии с 2016 года вырос почти в 1,5 раза. Об этом на коллегии Управления ФНС по республике рассказал руководитель ведомства Юрий Горюнов.

В своём выступлении он отметил, что в 2019 году благодаря использованию новых технологий удалось поддержать положительную динамику роста налоговых доходов. Всего по итогам 2019 года объём налоговых и иных поступлений составил 228 348 млн рублей, что на 4,5% больше, чем в 2018 году.

Из этой суммы более 64 млрд рублей (+6,6%) поступило в консолидированный бюджет Удмуртии. Кроме того, более 50 млрд рублей (+6%) поступило по страховым взносам на обязательное социальное страхование.

Подготовил Егор Микрюков