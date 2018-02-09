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      20 млрд рублей инвестиций планирует привлечь Удмуртия на форуме в Сочи

      15:38, 09 февраля, 2018
      Анна Торхова
      15:38, 09 февраля, 2018
      Анна Торхова
      158
      0
      #инвестиции\n#дороги\n#Ижевск\n#форум\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#Сочи\n#деньги
      Фото: http://m.government.ru/news/24729/
      158
      0

      Власти намерены заключить 11 соглашений.

      Ижевск. Удмуртия. На российском инвестиционном форуме в Сочи Удмуртия планирует заключить 11 инвестиционных соглашений на 20 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

      Крупнейший договор, почти на 15 млрд рублей, власти намерены заключить с группой «ВИС». Оно будет направлено на реализацию крупных инфраструктурных проектов.

      Глава Удмуртии Александр Бречалов также отметил, что основное внимание получит сфера дорог. По итогам форума власти планируют найти нового собственника для дорожных предприятий, а также решить проблему 62-х участков непроезжих сельских дорог.

      В перспективе на полученные средства в Камбарке создадут крупный, по масштабам ПФО, центр логистики. Благодаря этому в районе появятся сотни рабочих мест.

      Напомним, на инвестиционном форуме власти представляют проекты, на которые регион рассчитывает получить деньги. В их числе: строительство платного скоростного участка автодороги М-7 «Алнаши – Малая Пурга», строительство транспортно-логистического центра на базе порта «Камбарка», а также строительство ледовой арены «Ижевск Арена».

      15:38, 09 февраля, 2018
      Анна Торхова
      158
      0
      #инвестиции\n#дороги\n#Ижевск\n#форум\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#Сочи\n#деньги

       

       

       

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