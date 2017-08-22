Затянули ремни: жители Удмуртии сэкономили на общепите четверть миллиарда

За 7 месяцев 2017 года местное население потратило на еду вне дома 6,7 млрд рублей, что на 3,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии сэкономили на общепите почти четверть миллиарда. За 7 месяцев 2017 года местное население потратило на еду вне дома 6,7 млрд рублей, что на 3,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«На питание вне дома в среднем на душу населения пришлось почти 4,4 тыс. рублей. По данному показателю республика заняла 4 место среди регионов ПФО», - говорится в сообщении.

Больше всего на питание вне дома потратили жители Татарстана (в среднем на человека 5859 рублей), меньше всего в Ульяновской области (2654 рубля).

Статистики также сообщают, что каждый житель Удмуртии потратил на покупку товаров за 7 месяцев этого года в среднем 82 тыс. рублей. Это 8 место в ПФО.

«Наибольшее значение этого показателя наблюдалось в Нижегородской области (122,7 тыс. рублей), наименьшее (62,4 тыс. рублей) – в Мордовии», - уточнили в Удмуртстате.

В регионе также вырос оборот розничной торговли на 5,8 млрд рублей и составил 124,4 млрд.