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      Затянули ремни: жители Удмуртии сэкономили на общепите четверть миллиарда

      12:10, 22 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      12:10, 22 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      243
      0
      #Ижевск\n#общепит\n#еда\n#Удмуртия\n#статистика\n#деньги
      Фото: pixabay.com
      243
      0

      За 7 месяцев 2017 года местное население потратило на еду вне дома 6,7 млрд рублей, что на 3,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

      Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии сэкономили на общепите почти четверть миллиарда. За 7 месяцев 2017 года местное население потратило на еду вне дома 6,7 млрд рублей, что на 3,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

      «На питание вне дома в среднем на душу населения пришлось почти 4,4 тыс. рублей. По данному показателю республика заняла 4 место среди регионов ПФО», - говорится в сообщении.

      Больше всего на питание вне дома потратили жители Татарстана (в среднем на человека 5859 рублей), меньше всего в Ульяновской области (2654 рубля).

      Статистики также сообщают, что каждый житель Удмуртии потратил на покупку товаров за 7 месяцев этого года в среднем 82 тыс. рублей. Это 8 место в ПФО.

      «Наибольшее значение этого показателя наблюдалось в Нижегородской области (122,7 тыс. рублей), наименьшее (62,4 тыс. рублей) – в Мордовии», - уточнили в Удмуртстате.

      В регионе также вырос оборот розничной торговли на 5,8 млрд рублей и составил 124,4 млрд. 

      12:10, 22 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      243
      0
      #Ижевск\n#общепит\n#еда\n#Удмуртия\n#статистика\n#деньги

       

       

       

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