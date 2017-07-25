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      Выдача «кредиток» в Удмуртии выросла почти на 22%

      14:20, 25 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      14:20, 25 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      175
      0
      #Ижевск\n#кредиты\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
      Фото: pixabay.com
      175
      0

      Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

      Ижевск. Удмуртия. Выдача «кредиток» в Удмуртии выросла почти на 22%. Соответствующую статистику опубликовали на сайте Национального бюро кредитных историй.

      В первом полугодии 2017 года жители региона воспользовались этой услугой 25941 раз, что на 4650 раз больше аналогичного периода прошлого года.

      Отметим, что в Башкирии динамика составила 21,5 процент, причем по количеству выданных карт республика занимает 11 место в России (63982 кредитные карты). В Пермском крае динамика составила более 40 процентов – это один из самых высоких показателей по стране (с 34608 карт в первом полугодии 2016 года, до 48931 за 6 месяцев 2017 года).

      Большую динамику по сравнению с Удмуртией показал и Татарстан, где жители воспользовались услугой 62168 раз, что на 27,1 процента больше по сравнению с показателем 2016 года.

      14:20, 25 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      175
      0
      #Ижевск\n#кредиты\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

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