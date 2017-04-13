Условный срок получил сотрудник Минлесхоза Удмуртии за хищение более 1,2 млн рублей

Мужчина работал на должности замначальника отдела финансов.

Ижевск. Удмуртия. Заместителя начальника отдела финансов, бухучета, отчетности и контроля Минлесхоза Удмуртии признали виновным в хищении 1,25 млн рублей. Бюджетные деньги он похитил в период с марта 2011 года, но ноябрь 2012 года, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Уголовное дело в отношение него возбудили по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере»).

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года.