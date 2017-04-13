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      Условный срок получил сотрудник Минлесхоза Удмуртии за хищение более 1,2 млн рублей

      10:21, 13 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      10:21, 13 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      334
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#хищение
      334
      0

      Мужчина работал на должности замначальника отдела финансов.

      Ижевск. Удмуртия. Заместителя начальника отдела финансов, бухучета, отчетности и контроля Минлесхоза Удмуртии признали виновным в хищении 1,25 млн рублей. Бюджетные деньги он похитил в период с марта 2011 года, но ноябрь 2012 года, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

      Уголовное дело в отношение него возбудили по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере»).

      Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года.

      10:21, 13 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      334
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#хищение
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