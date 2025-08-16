Можга. Удмуртия. После резонансного дорожного происшествия с наездом на ребенка в Можге полицейские установили личность скрывшегося с места ДТП нарушителя. Им оказался 73-летний водитель, управлявший автомобилем «ВАЗ-2107». Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Напомним, 14 августа на улице Советской водитель наехал на 10-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП автовладелец покинул место происшествия. Пострадавшего ребенка родители позже доставили в больницу.

В отношении водителя составлен административный материал по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ — «Оставление водителем места ДТП, участником которого он является». Санкция статьи предусматривает лишение права управления транспортом на срок от 1 года до 1,5 лет либо административный арест до 15 суток.