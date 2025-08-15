Можга. Удмуртия. В Можге неустановленный водитель сбил 10-летнего мальчика и скрылся. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Днём 14 августа напротив дома №43 по улице Советской неизвестный на неустановленном транспорте сбил 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребёнок получил травмы, его госпитализировали. Водитель скрылся с места аварии.

По предварительным данным, неизвестный передвигался на отечественном авто белого цвета.

«Госавтоинспекция Удмуртии просит всех, кто обладает информацией о ДТП или о личности водителя, причастного к нему, незамедлительно сообщить об этом. Сообщения принимаются по телефону экстренной службы 112. Также информацию можно передать лично, обратившись в 11 кабинет по адресу: Можга, улица Интернациональная, дом №63», — говорится в сообщении.