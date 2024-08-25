В Удмуртии загорелись трактор и два автомобиля

Ижевск. Удмуртия. Три случая возгорания техники произошли в Удмуртии в один день. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике, 24 августа пострадали либо были уничтожены огнем полностью трактор и две легковушки.

Так, в Ижевске загорелся автомобиль «Лада Калина» на улице Железнодорожная. Пострадала панель приборов на площади 1 квадратный метр. Пожар мог произойти из-за короткого замыкания электрооборудования, предполагают специалисты.

В деревне Забегалово Завьяловского района вспыхнул трактор Valtra. Повреждено электрооборудование под кабиной. По предварительным данным, воспламенение произошло из-за попадания соломы на нагретые поверхности выхлопной системы.

А в селе Чур Якшур-Бодьинского района сгорел легковой автомобиль «Хендай Соната». Предварительной причиной назвали разгерметизацию топливной системы.

Во всех трех случаях владельцы смогли самостоятельно потушить пламя огнетушителями и водой.

В МЧС советуют регулярно проверять электропроводку и исправность всех систем своего транспортного средства.