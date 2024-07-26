83-летняя ижевчанка попала под колеса мотоцикла на велодорожке

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске несовершеннолетний мотоциклист сбил 83-летнюю женщину на велодорожке. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Вечером 25 июля напротив дома №3 по улице Кирова 17-летний мотоциклист без водительских прав наехал на пенсионерку, переходившую велодорожку по направлению к тротуару.

В результате аварии женщина получила множество травм, госпитализирована. Подростку показано лечение в больнице.

В отношении водителя составлены административные материалы, транспорт помещен на спецстоянку.