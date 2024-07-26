Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид Чистая природа — главный смысл нашей работы Лонгрид Время альтернативной энергии Лонгрид

83-летняя ижевчанка попала под колеса мотоцикла на велодорожке

18:20, 26 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
83-летняя ижевчанка попала под колеса мотоцикла на велодорожке
18:20, 26 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
227
0
#Ижевск\n#госпитализация\n#пенсионеры\n#ДТП
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
227
0

Женщина переходила велодорожку по направлению к тротуару.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске несовершеннолетний мотоциклист сбил 83-летнюю женщину на велодорожке. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Вечером 25 июля напротив дома №3 по улице Кирова 17-летний мотоциклист без водительских прав наехал на пенсионерку, переходившую велодорожку по направлению к тротуару.

В результате аварии женщина получила множество травм, госпитализирована. Подростку показано лечение в больнице.

В отношении водителя составлены административные материалы, транспорт помещен на спецстоянку.

18:20, 26 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
227
0
#Ижевск\n#госпитализация\n#пенсионеры\n#ДТП