Завьялово. Удмуртия. Спасатели Удмуртии помогли козе, застрявшей в овощной яме. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС.

В частном секторе Завьяловского района хозяева козы выпустили её во двор погулять. Во дворе для проветривания была открыта овощная яма, но её прикрыли досками.

Коза оказалась очень любопытной, она проникла в щель между досками и упала в яму. Владельцы животного не смогли извлечь её из-за особенностей конструкции ямы и вызвали спасателей. Сотрудники Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС применили альпинистское снаряжение, чтобы достать козу. Животное не пострадало.