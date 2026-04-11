Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе уже несколько лет не могут очистить Колхозный пруд. Об этом сообщает администрация Завьяловского района.

В соцсетях муниципалитета местная жительница возмутилась состоянием водоёма.

«Он уже давным-давно не чищен! Там своя экосистема! Лебеди, утки, рыбки. Всё заросло камышами, загадили весь пруд! Когда планируется очистить Колхозный пруд?», — написала Надежда П.

Администрация Завьяловского района ответила, что работы по очистке пруда должно проводить министерство природы и окружающей среды Удмуртии. И, начиная с 2022 года, администрация района каждый год направляет заявки в министерство на проведение очистки.