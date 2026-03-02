Закрыть
Большие автобусы вышли на маршрут №320 «Ижевск – Ягул»

14:10, 02 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Ижевск\n#Завьяловский район\n#автобусы
Источник фото: пресс-служба главы и правительства УР
Автобус идёт через Хохряки, Янтарный и иногда до Русского Вожоя.

Ижевск. Удмуртия. 1 марта на маршрут №320 «Ижевск – Ягул (Русский Вожой» вышел первый автобус большого класса. Об этом в соцсетях рассказал вице-премьер Удмуртии Игорь Асабин. Он назвал маршрут самым популярным.

Вице-премьер напомнил, что такие машины будут работать и на 308-м маршруте, чтобы жители пригородных районов без проблем добирались до города.

Игорь Асабин отметил, что республика планирует закупку ещё 30 машин для сезонных маршрутов. Всего в этом году обновят парк на 50 единиц.

Отметим, что маршрут №320 ходит от ул. 9 Января в Ижевске, идёт через микрорайон Буммаш, а затем — Хохряки, Ягул, Янтарный. Также ряд рейсов маршрута доезжают до Русского Вожоя.

