Ижевск. Удмуртия. 1 марта на маршрут №320 «Ижевск – Ягул (Русский Вожой» вышел первый автобус большого класса. Об этом в соцсетях рассказал вице-премьер Удмуртии Игорь Асабин. Он назвал маршрут самым популярным.

Вице-премьер напомнил, что такие машины будут работать и на 308-м маршруте, чтобы жители пригородных районов без проблем добирались до города.

Игорь Асабин отметил, что республика планирует закупку ещё 30 машин для сезонных маршрутов. Всего в этом году обновят парк на 50 единиц.

Отметим, что маршрут №320 ходит от ул. 9 Января в Ижевске, идёт через микрорайон Буммаш, а затем — Хохряки, Ягул, Янтарный. Также ряд рейсов маршрута доезжают до Русского Вожоя.