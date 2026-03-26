Удмуртия. На региональной трассе Ижевск-Ува запустили в работу автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Напомним, что «умные весы» установили в 2025 году вблизи поворота на деревню Подшивалово в Завьяловском районе. На этой дороге установлена предельная масса грузоперевозок — 10 т на ось.

С октября 2025 года по март 2026 года автоматический пункт весогабаритного контроля работал в тестовом режиме, и водители не получали штрафы за превышение допустимого веса и габаритов. Теперь аппаратура включена в рабочий режим.

Проезжая через пункт, водителям обязательно нужно следовать правилам движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств: двигаться равномерно в пределах своей полосы и соблюдать дистанцию не менее 20 м до следующего впереди транспорта.

Также сейчас в тестовом режиме работает ещё один автоматический пункт весогабаритного контроля на региональной дороге Завьялово-Гольяны, который установили в конце 2025 года.