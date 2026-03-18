В исправительной колонии Завьяловского района прошли две церемонии бракосочетания

16:35, 18 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Завьяловский район\n#Удмуртия\n#осужденные\n#брак
Источник фото: пресс-служба УФСИН России по Удмуртии
Оба осуждённых познакомились с девушками задолго до лишения свободы.

Завьялово. Удмуртия. Две пары сочетались браком в исправительной колонии в Завьяловском районе. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртии.

Церемонии бракосочетания провели в комнате свиданий ИК №1 в селе Ягул. Оба жениха сейчас отбывают наказание, но познакомились они с девушками задолго до попадания в исправительное учреждение. Сейчас пары общаются при помощи писем и телефонных переговоров, а также девушки приходят на краткосрочные свидания.

Во время отбывания наказания осуждённые расставили жизненные приоритеты и приняли решение жениться. 18 марта они обменялись с невестами обручальными кольцами и получили свидетельство о регистрации брака. На церемониях присутствовали близкие родственники осуждённых, сотрудники колонии и представители отдела ЗАГС.

Сотрудники исправительного учреждения отмечают, что поддержка семьи способствует успешному исправлению осуждённых. Они чувствуют большую ответственность и стремятся к условно-досрочному освобождению, чтобы воссоединиться с близкими. 

