Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Администрация Завьяловского района объяснила, почему нет автобусов до микрорайона «Многодетные»

18:00, 29 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Завьяловский район\n#Удмуртия\n#автобусы\n#пассажирские перевозки
Источник фото: ИА «Сусанин»
Перевозчики отказываются ездить из-за низкого пассажиропотока.

Завьялово. Удмуртия. В соцсетях житель Завьяловского района возмутился отсутствием общественного транспорта до микрорайона «Многодетные». Михаил К. заявил, что транспорт не ездит до детских садов и спортивных объектов, куда ходят местные ребята.

«Дети, как Галина Кулакова, на тренировки 3 км ходят пешком, вроде как и полезно, но дети в сад одни ходить не могут пешком, зимой, пока идешь, где-нибудь в сугробе заметет», — написал мужчина на странице муниципалитета.

Администрация Завьяловского района ответила, что неоднократно пыталась организовать маршруты общественного транспорта до этого микрорайона. Но тестовое движение показывало низкий пассажиропоток, из-за чего перевозчики терпели убытки и отказывались от маршрута. Несмотря на это, муниципалитет до сих пор возможные компании-перевозчики.

Ответ не устроил местного жителя. «На данный момент, благодаря тому, что на данной территории имеется газ и дороги, проживать стало большое количество семей, дети идут по проезжей части, это должны увидеть все министерства и наказать причастных в допущении данных условий», — заявил Михаил.

Также он поинтересовался, нельзя ли оплачивать затраты на перевозчика из бюджета.

Администрация Завьяловского района пояснила, что в районе около 100 микрорайонов, у которых отсутствует транспортное сообщение. И, учитывая бюджетные возможности муниципалитета, организовать автобус до каждого микрорайона на бюджетные деньги невозможно.

Муниципалитет предложил мужчине обратиться в Прокуратуру, если он считает, что его права нарушены.

«Если Прокуратура определит, что муниципалитет обязан использовать бюджетные средства на обеспечение транспортного сообщения, такие меры будут приняты», — заявили в администрации Завьяловского района. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

