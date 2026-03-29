Завьялово. Удмуртия. В соцсетях житель Завьяловского района возмутился отсутствием общественного транспорта до микрорайона «Многодетные». Михаил К. заявил, что транспорт не ездит до детских садов и спортивных объектов, куда ходят местные ребята.

«Дети, как Галина Кулакова, на тренировки 3 км ходят пешком, вроде как и полезно, но дети в сад одни ходить не могут пешком, зимой, пока идешь, где-нибудь в сугробе заметет», — написал мужчина на странице муниципалитета.

Администрация Завьяловского района ответила, что неоднократно пыталась организовать маршруты общественного транспорта до этого микрорайона. Но тестовое движение показывало низкий пассажиропоток, из-за чего перевозчики терпели убытки и отказывались от маршрута. Несмотря на это, муниципалитет до сих пор возможные компании-перевозчики.

Ответ не устроил местного жителя. «На данный момент, благодаря тому, что на данной территории имеется газ и дороги, проживать стало большое количество семей, дети идут по проезжей части, это должны увидеть все министерства и наказать причастных в допущении данных условий», — заявил Михаил.

Также он поинтересовался, нельзя ли оплачивать затраты на перевозчика из бюджета.

Администрация Завьяловского района пояснила, что в районе около 100 микрорайонов, у которых отсутствует транспортное сообщение. И, учитывая бюджетные возможности муниципалитета, организовать автобус до каждого микрорайона на бюджетные деньги невозможно.

Муниципалитет предложил мужчине обратиться в Прокуратуру, если он считает, что его права нарушены.

«Если Прокуратура определит, что муниципалитет обязан использовать бюджетные средства на обеспечение транспортного сообщения, такие меры будут приняты», — заявили в администрации Завьяловского района.