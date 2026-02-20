Со своими сообщниками он сделал больше 3,3 килограмма синтетики.
Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска осудили за производство больше 3,3 кг мефедрона в бане. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
Весной 2024 года 22-летний молодой человек с сообщниками по заданию куратора забрал из тайников почти 10 кг наркотических прекурсоров.
Всё это они привезли на дачный участок в Завьяловском районе, где оборудовали лабораторию в бане. Там компания наварила больше 3,3 кг мефедрона.
«Дело рассматривалось судом с участием коллегии присяжных заседателей, которые 9 февраля 2026 года провозгласили обвинительный вердикт, признав подсудимого виновным и заслуживающим снисхождения», — говорится в сообщении.
20 февраля парню вынесли приговор — 15 с половиной лет колонии строгого режима плюс штраф 100 тыс. рублей. Нарколаборант признал вину частично.
