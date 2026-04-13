Завьялово. Удмуртия. ЧОП «Орбита» из Москвы получил контракт на охрану школ и детских садов в Завьяловском районе Удмуртии. Судя по данным портала госзакупок, цена контракта составила 215 млн 651 тыс. 785 рублей.

Заказчиком выступило Управление образование районной администрации. Компании придётся выставить посты охраны и сформировать вооружённую мобильную группу. Охранять придётся 25 школьных зданий и 33 здания детских садов. Срок контракта — по 30 сентября 2027 года.

По данным портала «Селдон Базис» (Seldon.Basis), ООО ЧОП «Орбита» было основано 24 июня 2021 года. Гендиректором является Камила Стариченко. У компании есть действующая лицензия Росгвардии на оказание частной охранной деятельности.