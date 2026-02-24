Закрыть
11:00, 24 февраля, 2026
Максим Александров
#Удмуртия\n#Завьяловский район\n#обман
Источник фото: ИА «Сусанин»
Ей грозит три года условного срока, также она должна вернуть деньги.

Завьялово. Удмуртия. Жительница Завьяловского района обманом получила от своего любовника-бизнесмена больше миллиона рублей. Об этом пишет «Лента.ру».

Женщина изменяла мужу с предпринимателем с 2023 года. Она придумывала одну историю за другой: говорила, что деньги нужны на лечение сына от рака лёгких, на удаление тромбов, операцию по трансплантации лёгкого, барокамеру, ипотеку и на юриста, который поможет развестись с мужем.

Мужчина верил и переводил деньги. Но сын на самом деле был здоров, ипотеку платил супруг, более того, за время отношений с любовником она забеременела во второй раз и разводиться даже не планировала.

Обман раскрыл муж. Он прочитал переписку жены и рассказал всё бизнесмену. Тот попросил вернуть деньги, но получил отказ и пошёл в полицию.

В суде женщина признала вину и пообещала все выплатить. Суд дал ей три года условно с испытательным сроком два года и обязал вернуть больше миллиона рублей потерпевшему. Приговор пока не вступил в силу.

